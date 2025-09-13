Professora é sequestrada por criminosos enquanto chegava em casa no interior de MT

(Foto: Reprodução) – A professora Rosineide da Silva Pereira, do município de São José do Rio Claro (297 km de Cuiabá), foi sequestrada por dois criminosos na tarde desta quinta-feira (11).

A vítima estava chegando em casa quando os criminosos chegaram de moto e a renderam. A dupla então colocou a mulher dentro do próprio carro e a levou.

Conforme informações preliminares, a moto usada pelos bandidos para chegar até a casa da vítima foi abandonada e recuperada pela Polícia Civil, que investiga o caso.

Até o momento, não há informações do paradeiro da vítima ou dos suspeitos. A motivação do sequestro também é um mistério. O caso é investigado.

Fonte: Olhar Direto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2025/09:56:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...