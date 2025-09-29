Professora morre em colisão entre dois carros de passeio, no sudeste do Pará

Professora morre em colisão entre dois carros de passeio em Ulianópolis. (Foto: Redes Sociais)

O acidente de trânsito foi registrado na manhã de domingo (28), na BR-010

Uma professora identificada como Adriele Reis Moura Pinto morreu em uma colisão entre dois carros de passeio na BR-010, em Ulianópolis, no sudeste do Pará. O acidente de trânsito ocorreu na manhã de domingo (28), no KM-125, na pista sentido ao município de Paragominas. Ao menos seis pessoas, que estavam nos veículos envolvidos, ficaram feridas.

Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias da colisão entre os dois veículos, que teria ocorrido por volta de 11h. Os relatos preliminares são de que a vítima que morreu estava como passageira de um dos veículos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois veículos na pista. Um deles, de cor branca, está com a frente completamente destruída. Já o segundo carro, um automóvel preto, está virado com as rodas para cima na margem da via, devido a ter capotado. O corpo da vítima foi arremessado e ficou caído ao lado dos veículos. Não há detalhes sobre em qual dos carros ela estava.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas ao local para controlar o tráfego e iniciar as apurações sobre o acidente. A Polícia Militar, Civil e Científica também estiveram na área para realizar a perícia e iniciar as investigações sobre as circunstâncias do acidente. Os feridos foram socorridos por ambulâncias e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...