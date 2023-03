Professora usa guarda-chuva em sala de aula para se proteger da chuva no Pará

Professor precisou abrir guarda-chuva dentro de sala de aula para continuar a aula — Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Caso ocorreu em Marabá, no sudeste do estado. Chuva castiga a cidade com alagamentos.

Uma professora de uma escola estadual em Marabá, sudeste do Pará, resolveu dar aula usando um guarda-chuva para se proteger de goteiras dentro da sala. A cena foi registrada na última sexta-feira (17) na Escola Gaspar Viana, na Nova Marabá.

Sobre a situação na Escola Gaspar Viana, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que “a escola passa por obras de reconstrução e que a equipe técnica vai verificar a situação”.

As fortes chuvas têm causado vários transtornos na cidade, deixado ruas alagadas e famílias desabrigadas. Os ventos teriam chegado a 60 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

A forte ventania derrubou nove postes no bairro Jardim Vitória, o que causou interrupção no fornecimento de energia elétrica. Os moradores estão há mais de 24 horas sem energia.

Chuva causou danos em outra escola

A forte chuva da última sexta-feira (17) também derrubou uma árvore e atingiu uma escola da rede pública. Ninguém ficou ferido, mas parte do muro da Escola José Alves de Carvalho, na Avenida Antônio Vilhena, Bairro Independência, foi derrubado.

A empresa de energia e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

De acordo com a Prefeitura de Marabá, todos os alunos foram retirados com segurança e nenhum incidente foi registrado.

Nível do rio ultrapassa cota de alerta

O nível do rio Tocantins chegou a marca dos 10 metros e 63 centímetros ultrapassando a cota de alerta que é de 10 metros e 50 cm, neste domingo (19). De acordo com a Defesa Civil do município, já foram atingidas cerca de 400 famílias.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil em Marabá, Marcos Andrade, a Prefeitura deve declarar situação de emergência ainda neste domingo para que o órgão e demais secretarias possam ampliar o serviço de atendimento às famílias e receber ajuda humanitária dos governos estadual e federal.

“Na Marabá Pioneira temos abrigos em construção, como na praça Paulo Marabá com 80 abrigos; no bairro de Santa Rosa temos mais 30 abrigos e, no prédio da antiga Borges Informática, estamos com 18 famílias”, explica o coordenador.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, os abrigos atendem atualmente cerca de 200 famílias. No bairro Belo Horizonte, foram construídos 20 abrigos; na Avenida Sororó mais 20 abrigos e no bairro do Amapá está sendo construída uma estrutura para atender mais 30 famílias.

Para emergências, a Defesa Civil disponibiliza o telefone (94)

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/03/2023/10:48:54com informações do g1 Pará e TV Liberal — Belém

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...