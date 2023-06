Programa carro popular do Governo Federal já atingiu 90% dos recursos oferecidos; entenda

84% dos recursos disponibilizados pelo programa ‘carro popular’ foram solicitados (Foto:Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil).

Dos R$ 500 milhões destinados à indústria automotiva, R$420 milhões já foram solicitados

O novo programa do Governo Federal que disponibiliza créditos tributários a montadoras de carros já atingiu 90% dos recursos oferecidos. Conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), dos R$500 milhões, aproximadamente R$420 milhões dos benefícios destinados à empresas automotivas foram solicitados por nove montadoras em apenas duas semanas desde a publicação da Medida Provisória 1.1175.

Dessa forma, 84% dos créditos tributários oferecidos pelo governo em incentivo à indústria automotiva foram adquiridos. A atualização dos recursos usados pelo programa indica que o valor total pode esgotar até o final da próxima semana, antes da abertura das vendas de automóveis e comerciais leves para locadoras.

Concessionárias da Grande Belém já vendem modelos com desconto e comemoram aumento no lucro

Confira os valore solicitados por fabricantes

Fiat/Jeep- R$170 milhões

Volkswagen- R$ 60 milhões

Renault- R$ 50 milhões

Peugeot/ Citröen- R$ 40 milhões

Hyundai- R$ 40 milhões

Chevrolet- R$ 20 milhões

Nissan- R$ 20 milhões

Honda- R$ 10 milhões

No total, o governo disponibilizou R$ 1,5 bilhão em créditos tributários à indústria, destinando R$ 500 milhões para automóveis e comerciais leves até R$120 mil. A expectativa de duração do programa é de um mês, contemplando aproximadamente 120 mil veículos.

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a medida já teve impacto positivo na visitação de lojas, aumentando 260% do movimento apenas na primeira quinzena de junho.

Critérios para o incentivo

Além dos automóveis, o programa também disponibiliza R$700 milhões para caminhões e R$300 milhões para vans e ônibus. Para receber o incentivo, o carro deve atender aos seguintes critérios:

Preço (quanto menor, maior o desconto)

Eficiência energética (quanto mais sustentável, maior o desconto)

Densidade industrial (quanto maior o volume de peças nacionais, maior o desconto)

Combustível utilizado (carros flex têm mais desconto do que aqueles apenas a gasolina)

Com o novo plano de incentivo à indústria, alguns carros já estão sendo avaliados em menos de R$60 mil no Brasil. No entanto, a expectativa é que o preço aumente após o consumo total do crédito.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/18:02:54

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

