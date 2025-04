Programa CNH Pai d’égua entrega 20 mil carteiras de motorista nesta terça-feira (1)

A entrega dos documentos também ocorre em outros municípios do interior do estado. | ( Marcos Santos/Agência Pará)

A cerimônia ocorrerá no ginásio esportivo Mangueirinho, em Belém.

O sonho de um carro próprio inicia com a habilitação de novos motoristas conscientes e bem treinados para o trânsito, porém os altos valores para garantir o documento, entre aulas de autoescola e pagamento de taxas, acaba por afastar a população desta realidade.

Em busca de popularizar a documentação de novos motoristas, o Governo do Estado do Pará dá início à segunda fase da entrega das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) do Programa Social CNH Paid’égua. A cerimônia de entrega ocorre nesta terça-feira (1), às 11h, no Ginásio Esportivo Mangueirinho, em Belém, na qual 3 mil beneficiários recebem seus documentos.

Maior programa de habilitação gratuita do país

Na capital paraense, 20 mil pessoas serão contempladas pelo programa nas modalidades de primeira habilitação, adição e mudança de categoria na etapa atual do programa.

Esta ação faz parte da segunda edição do projeto, que disponibiliza 60 mil carteiras de habilitação gratuitas para moradores de todos os 144 municípios do estado.

O CNH Paid’égua é considerado o maior programa de emissão de carteira de habilitação gratuita do Brasil. A iniciativa tem como principal objetivo proporcionar oportunidades de inserção no mercado de trabalho e aumento da renda familiar para pessoas de baixa renda.

Cronograma de entregas em todo o Estado

As entregas das CNHs já ocorrem em diversos municípios de outras regiões do Pará, incluindo:

Tomé-Açu;

Paragominas;

Tucuruí;

Marituba;

Ananindeua;

Castanhal.

O processo de entrega das carteiras de habilitação prossegue durante todo o ano de 2025, contemplando as demais cidades do estado.

O programa representa um importante investimento social ao facilitar o acesso à habilitação para cidadãos que não teriam condições financeiras de arcar com os custos do processo.

Fonte: Tarik Duarte – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/03/2025/14:59:59

