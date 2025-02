Programa “Conecta Educação” – Mais de mil notebooks serão entregues para escolas, em Santarém (PA)

(Foto:Reprodução) – O Governo do Pará irá entregar 42 carrinhos, cada um contendo 36 Chromebooks, para o município de Santarém, no Baixo Amazonas, nesta segunda-feira (24), às 16h. Os equipamentos são parte do Programa “Conecta Educação” e tem como intuito promover a inovação no ensino, ampliando as ferramentas pedagógicas disponíveis para os estudantes e professores da rede estadual.

A entrega demonstra o compromisso contínuo do Estado em modernizar e expandir o acesso a recursos tecnológicos e educacionais. Com esse aporte, serão entregues 1.512 Chromebooks, notebooks com sistema operacional Chrome, entradas USB, leitor de multimídia MicroSD, tela de 11,6 polegadas, HD LED, antirreflexo, entre outras funcionalidades.

Cada instituição de ensino receberá um kit contendo 1 armário e 36 notebooks, garantindo que qualquer sala de aula possa ser transformada em um laboratório digital, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais dinâmica e integrada ao mundo digital.

Investimentos

A entrega dos equipamentos tecnológicos se soma a uma série de investimentos do Estado para a educação paraense. Entre as iniciativas, destacam-se: Kit Bora Estudar – Uma das grandes ações foi a distribuição dos “kits Bora Estudar”, que inclui antenas Starlink para garantir internet via satélite em todas as escolas estaduais de diversos municípios. Esses kits também contêm equipamentos multimídia, como televisores de 50 polegadas, notebooks e nobreaks, proporcionando uma educação mais conectada e equipada.

Prodep – No Programa ‘Dinheiro na Escola Paraense’ (Prodep), o subprograma Robótica permitiu que os gestores escolares adquirissem kits e outros equipamentos necessários para a implementação de projetos de robótica educacional, com um investimento superior a 600 mil reais, incentivando a inovação e a aprendizagem tecnológica nas escolas.

Centro de Inovação e Sustentabilidade – Em 2024, o estado entregou o Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), um espaço dedicado a promover práticas educacionais inovadoras, com ênfase na sustentabilidade e na cidadania digital. Além disso, a Seduc está construindo 17 unidades do Ciseb, além de oferecer modalidades itinerantes, com unidades móveis como barcos, carretas e estruturas infláveis, levando essas iniciativas para diversas regiões do Pará.

Fonte:O Impacto com informações da SEDUC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/02/2025/22:39:07

