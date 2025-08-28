Programa do Ministério das Comunicações leva acesso à internet para mais de 4,4 mil escolas do Pará

Foto: Kayo Sousa/MCom | Escolas Conectadas já levou inclusão digital para estudantes de 82,2 mil unidades públicas de ensino do Brasil.

O estado do Pará já conta com 4.427 escolas públicas conectadas à internet. O número é resultado do trabalho conjunto do Governo Federal, executado pelos Ministérios das Comunicações e da Educação, por meio do programa Escolas Conectadas.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, recebeu nesta semana um relatório do programa. Ao todo, 82,2 mil escolas públicas do ensino básico em todo o país já contam com infraestrutura e acesso à internet. Isso representa 60% do total de unidades escolares no Brasil.

“Levar internet para escolas é conectar sonhos, oportunidades e o futuro de milhares de crianças e jovens. Transformar a realidade da educação pública no Pará através da conectividade, é garantir de forma qualificada a inclusão digital. Nenhuma escola ficará para trás. Essa é a nossa meta até 2026”, disse o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

O Governo Federal prevê atender 137,8 mil instituições com internet de banda larga e wi-fi aberto, dentro da estratégia nacional de conectividade escolar, voltada para garantir acesso à internet de qualidade a alunos e professores da rede pública.

Das 27 unidades da Federação, 21 já têm mais da metade das escolas conectadas. Os destaques são Mato Grosso do Sul (79,30%), Rio Grande do Norte (78,49%) e Goiás (77,07%), que lideram em termos proporcionais.

O programa Escolas Conectadas prevê investimento total de R$ 8,8 bilhões — sendo R$ 6,5 bilhões do Ministério das Comunicações e R$ 2,3 bilhões do MEC — e é visto como mais uma aposta do Governo Federal em ações que podem se tornar vitrine em 2026.

Fonte: Ascom MCom/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/09:21:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...