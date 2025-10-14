Programa estadual garante primeiro emprego a mais de 3 mil jovens no Pará

Foto: Reprodução | Programas estaduais transformam vidas com educação, emprego, esporte e cidadania, construindo novas histórias e um futuro de oportunidades

Ações que incentivam a inserção ao mercado de trabalho, a oferta de cursos de graduação, a participação em programas esportivos e as atividades de cidadania, cultura e lazer desenvolvidas nas Usinas da Paz estão entre as principais iniciativas do Governo do Estado em prol da juventude paraense.

De 2019 até o primeiro semestre de 2025, o programa ‘Primeiro Ofício’, da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará (Seaster), já inseriu mais de 3.300 jovens no mercado de trabalho. O titular da pasta, Inocêncio Gasparim, ressalta que a prioridade da iniciativa é ampliar, cada vez mais, o acesso da população paraense às ações de qualificação e inserção ao mercado de trabalho.

“Buscamos investir em mecanismos eficazes para promover a inclusão social, de forma que, os 144 municípios sejam contemplados, promovendo o bem-estar e a geração de emprego e renda aos que buscam crescimento pessoal e profissional e por isso a ampliação do programa ‘Primeiro Oficio’ é de suma importância, pois reforça o nosso compromisso com a sociedade e o desenvolvimento do nosso Estado”, pontua o secretário.

Atendida pelo programa, Kaylane Almeida, 19 anos, moradora do Guamá, em Belém, conquistou uma vaga como assistente administrativa. “O ‘Primeiro Ofício’ me ajudou, especialmente, na questão financeira para ajudar nas contas de casa. O meu sonho é dar uma vida melhor para os meus pais e meus irmãos e esse é o primeiro passo. Estou ganhando experiência, conheci muitas pessoas e mudou minha visão de mundo”, diz.

EDUCAÇÃO – Com papel essencial na formação dos jovens em nível superior, a Universidade do Estado do Pará (Uepa), presente em diferentes regiões do Estado, leva conhecimento, ciência e oportunidades para além da capital.

“Nossa missão é oferecer uma educação pública, gratuita e de qualidade, que prepare cidadãos críticos, conscientes de sua responsabilidade social e capazes de transformar a realidade em que vivem, por meio da graduação regular e programas especiais. A universidade é, antes de tudo, um espaço de construção coletiva, onde o saber acadêmico dialoga com as demandas da sociedade e contribui para o desenvolvimento da Amazônia e construção do futuro dos jovens”, reforça o reitor, Clay Chagas.

Egressa da Uepa, Luana Oliveira, formada em Terapia Ocupacional, acredita que a qualidade dos professores, estrutura e experiências proporcionadas pela universidade fizeram a diferença para me dar segurança para a criação da minha empresa. “Minha experiência como estudante da Uepa foi maravilhosa, era um sonho fazer parte da área de saúde da universidade, que é referência em todo o Brasil. Desde o segundo ano, eu já pude ter contato com os pacientes e isso foi um diferencial muito grande, além de participar de projetos acadêmicos. A educação transforma a vida dos jovens e constrói novos futuros”, assegura.

ESPORTE – A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) desenvolve programas como o Paradesporto, o Talentos Esportivos, a Bolsa Talento e as Oficinas de Esporte e Lazer para a Comunidade, direcionados para a juventude, inclusive, garantindo a inclusão de pessoas com deficiência (PcD) e com a oferta de apoio financeiro para atletas paraenses.

“O esporte é para todos, sem barreiras, e buscamos abrir portas para que nossos jovens atletas tenham oportunidades de competir e crescer. A Bolsa Talento, por exemplo, é um incentivo que ajuda a manter a dedicação aos treinos e competições. De modo geral, esses programas transformam vidas, revelam campeões e, acima de tudo, ajudam a formar cidadãos. O Governo do Pará acredita no poder do esporte como ferramenta de inclusão social, de oportunidades e de futuro para a nossa juventude”, destaca Cássio Andrade, titular da Seel.

CIDADANIA – Em 2024, de acordo com a Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), cerca de 55% do público médio das Usinas da Paz foi composto por jovens entre 15 e 29 anos de idade. As principais atividades procuradas foram as programações de esporte e educação, além dos cursos profissionalizantes nas áreas de tecnologia, moda e gastronomia.

“As Usinas da Paz são espaços transformadores para a juventude paraense. Locais onde os jovens encontram oportunidades de capacitação, cultura, esporte e lazer, além de um ambiente seguro que estimula a criatividade e o protagonismo social. É gratificante ver como eles abraçam as atividades e se tornam parte ativa da comunidade. Seguimos trabalhando para construir um futuro com mais esperança e oportunidades”, explica Elieth Braga, titular da Seac.

O adolescente Renan Neves, 17 anos, participa do curso de robótica na UsiPaz Terra Firme. “Está sendo muito bom ter essa experiência e me sinto feliz pela oportunidade. A Usina traz um novo mundo para os jovens. Estou aprendendo a montar um robô, já aprendi a programação, agora estou na parte mecânica e montagem. Então, é uma iniciativa ótima, na qual vários jovens podem aprender coisas novas”, finaliza.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/14:34:34

