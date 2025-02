Programa Novo Carajás prevê R$ 70 bi em investimentos no Pará

(Foto: Reprodução) – São previstos investimentos de R$ 70 bilhões para expansão das operações de minério de ferro e cobre no complexo de Carajás. Os aportes serão aplicados até 2030.

A Vale anunciou que lançará o Programa Novo Carajás no próximo dia 14 de fevereiro, com a participação do presidente Lula e de outras autoridades brasileiras. O Programa Novo Carajás visa suportar o crescimento e a otimização da produção de minério de ferro da mineradora, assim como acelerar o crescimento da produção de cobre, conforme guidances divulgados ao mercado. São previstos investimentos de R$ 70 bilhões para expansão das operações de minério de ferro e cobre no complexo de Carajás. Os aportes serão aplicados até 2030.

Em minério de ferro, o principal projeto a ser anunciado pela Vale é a ampliação da capacidade de produção no S11D em mais 20 milhões de toneladas.

No cobre, além de uma possível nova ampliação em Salobo, que incluiria uma mina subterrânea, a empresa pretende implementar vários projetos, tais como Alemão, Paulo Afonso (que faz parte do Hub Norte, podendo aportar 70 a 100 mil t/ano, mais o 118 e Cristalino, que fazem parte do Hub Sul e adicionariam 60 a 70 mil t/ano de cobre. Ainda faz parte da estratégia em cobre o aproveitamento de pequenos depósitos através de parcerias, o que proporcionaria um adicional de 35 a 45 mil t/ano à capacidade da Vale. Com isso, ela poderia chegar em 2030 com uma capacidade entre 420 e 500 mil toneladas do metal.

Além disso, o Novo Carajás contém uma série de investimentos em tecnologia, saúde e segurança, manutenção de equipamentos e operações, sustentabilidade, com o objetivo de alavancar a expertise da Vale na região. Segundo a empresa, essa é uma alocação de capital estratégica na região de Carajás, uma província rica em minerais essenciais para a descarbonização e a transição energética global.

Apenas para o ano de 2025, a Vale programou investimentos de US$ 2,0 a US$ 2,5 bilhões em crescimento, sendo a maior parte destinada aos metais para transição energética.

