Programa oferece mais de 230 bolsas para alunos da rede pública

Vagas para adolescentes no ensino fundamental | Divulgação

Estudantes da rede pública podem se inscrever até 11 de agosto no SOMOS Futuro 2026

A chance de estudar em uma escola particular com todos os custos pagos está novamente ao alcance de centenas de jovens brasileiros. O programa SOMOS Futuro 2026, promovido pelo Instituto Somos, está com inscrições abertas para 234 bolsas de estudos integrais.

As vagas são destinadas a alunos do 9º ano do ensino fundamental da rede pública, que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As inscrições vão até o dia 11 de agosto de 2025, e podem ser feitas gratuitamente no site oficial do programa.

O que o programa oferece

Os estudantes selecionados terão acesso a três anos de ensino médio 100% gratuito em escolas privadas parceiras, além de material didático e paradidático completo, reforço escolar online, mentoria de competências socioemocionais e acompanhamento psicológico.

Criado em 2017, o programaSOMOS Futuro já impactou a vida de quase 900 jovens em todas as regiões do país.

Quem pode participar

Estar matriculado no 9º ano de escola pública em 2025;

Ter, no máximo, 15 anos completos até 31 de dezembro de 2025;

Apresentar bom desempenho escolar nos últimos três anos;

Ter renda familiar bruta per capita de até dois salários-mínimos.

Educação como transformação

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 5,4% das crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos ainda estão fora da escolQuer a no Brasil. Para o CEO da SOMOS Educação, Guilherme Mélega, o programa ajuda a enfrentar essa realidade.

“A educação tem o poder de transformar o mundo. É fundamental que programas como o SOMOS Futuro ofereçam oportunidades reais de mudança de vida.”

Serviço

Programa SOMOS Futuro 2026

Inscrições: até 11 de agosto de 2025

Quem pode participar: alunos da rede pública no 9º ano, com até 15 anos e renda per capita de até dois salários-mínimos

Inscrições e mais informações: www.somosfuturo.com.br

