Programa vai oferecer 1,5 milhão de passagens aéreas a R$ 200 por mês, afirma ministro

Programa Voa Brasil deve começar a partir de agosto – (Foto:Rovena Rosa/Agência Brasil).

Durante um evento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Márcio França, ministro de Portos e Aeroporto, afirmou que Latam, Gol e Azul confirmaram participação no programa “Voa Brasil”

Batizado de “Voa Brasil”, o programa do governo federal que vai funcionar como um incentivo para tornar as viagens aéreas mais acessíveis, contará com a participação das três principais companhias aéreas do país – Latam, Gol e Azul – e poderá oferecer 1,5 milhão de passagens no valor de R$ 200 por mês. É o que afirma o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. As declarações foram dadas por França nesta quinta-feira (13), durante uma palestra na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

“Esse programa tem capacidade, nós estamos falando de 1,5 milhão de passagens ao mês, que poderíamos chegar. São trechos. Mas nós vamos chegar gradualmente. (…) precisamos preparar os aeroportos para isso”, declarou, durante o evento.

O programa que deve começar a partir de agosto e, segundo ele, a ideia é que a iniciativa chegue na sua máxima capacidade no prazo de um ano.

França diz ainda que o “Voa, Brasil” deve proporcionar a implementação de novos voos, principalmente para locais que atualmente não contam com muita procura. “Na nossa visão, é bem possível que a gente tenha uma grande procura de passagens. Isso vai permitir que os voos saiam lotados. Isso vai fazer com que a gente tenha mais voos e ai você vai preencher os aeroportos regionais que eu citei a pouco. Você vai poder ter voos em lugares onde, naturalmente, você tem demanda, mas não tem gente hoje voando”, explicou.

Como vai funcionar

Márcio França explicou que cada beneficiário do programa poderá adquirir no máximo quatro passagens por ano, sendo cada bilhete referente a um trecho.

As companhias sugeriram a cobrança de até R$ 200 durante “períodos de ociosidade”, como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro.

O usuário não poderá escolher qualquer trecho. O benefício irá abranger voos que estiverem disponíveis nesses períodos.

Não haverá investimento público no programa.

Para poder ter acesso as passagens mais baratas, a pessoa não pode ter voado nos últimos 12 meses.

O benefício vai começar a ser oferecido para aposentados, pensionistas e, eventualmente, servidores públicos. “O objetivo é trazer as pessoas que não voaram”, disse Márcio França.

