Programa “Vidas Sem Filas” zera fila de cirurgias eletivas em Itupiranga

A Prefeitura de Itupiranga anunciou o cumprimento da meta de zerar a fila de espera por cirurgias eletivas no município. A iniciativa foi alcançada por meio do “Programa Vidas Sem Filas”, criado no início da atual gestão com o objetivo de atender os pacientes que aguardavam por procedimentos na rede pública local.

Ao todo, foram realizados 559 procedimentos cirúrgicos nas mais diversas especialidades. A maior demanda foi registrada na área de oftalmologia, com 142 intervenções, como cirurgias de catarata e pterígio. Em seguida, vieram os pequenos procedimentos em cirurgia geral (110) e cirurgias de hérnia (99). O programa também contemplou colecistectomias (64), histerectomias (41), procedimentos urológicos (34), laqueaduras (23), colpoperineoplastias (15), ortopedia (15), hemorroidectomias (11) e perineoplastias (5).

O prefeito Wagno Godoy (PP) declarou que o resultado representa o cumprimento de um dos compromissos assumidos durante a campanha eleitoral de 2024, com foco na ampliação do acesso à saúde e na redução da espera por cirurgias eletivas.

O programa foi estruturado para garantir atendimento aos mais de 500 pacientes que estavam na fila de espera por procedimentos cirúrgicos no município. A meta inicial era zerar a demanda até julho de 2025, mas os números divulgados indicam que a marca foi alcançada antes do previsto.

A gestão informou que novas estratégias estão sendo discutidas para manter o atendimento em dia e evitar a formação de novas filas no sistema público de saúde.

