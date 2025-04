Programação da Semana da Inclusão no CAPSi encerra com orientação de higiene bucal para crianças atípicas

CAPSi tem programação especial alusiva à Campanha Abril Azul — Foto: Agência Santarém/Divulgação

A atividade contará com a colaboração de acadêmicos de Odontologia de uma universidade da rede privada.

Atividade de “Orientação de Higiene Bucal para Crianças Atípicas” marca o encerramento nesta terça (8), da Semana da Inclusão no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Santarém, oeste do Pará, alusiva à campanha Abril Azul, dedicada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Este ano, a programação da Semana da Inclusão trabalha o tema “Com amor, não haverá diferenças. Acredite no seu artista”.

A atividade de orientação de higiene bucal para crianças atípicas nesta terça, está programada para começar às 13h no CAPSi, com a colaboração de acadêmicos de Odontologia de uma universidade da rede privada. O atendimento é voltado a crianças em atendimento e seus responsáveis.

Aberta no dia 1º de abril, a Semana da Inclusão no CAPSi começou com apresentação cultural com Vovó Ivonice. No segundo dia foi realizada a Roda de Conversa: “Autistas tomam medicação?”, com a acadêmicos da Uepa. A semana também teve Educação em Saúde – Sala de Espera com o tema: “A influência da alimentação no comportamento e bem-estar de pessoas com TEA: estratégias nutricionais para melhorar a qualidade de vida”; Ação TEA: Diagnóstico e Cuidado e participação na Caminhada da Inclusão realizada pela Associação TEAs do Tapajós.

A Campanha Abril Azul encerra no dia 25 com a atividade: “Encaixando alegria no Abril Azul”, sob a condução Liga de Saúde da Criança e do Adolescente da Uepa, no CAPSi a partir das 08h. A ação também é voltada para crianças em atendimento no Centro e seus responsáveis.

Sobre o CAPSi

O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) se destina ao apoio psicológico a crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, que enfrentam transtornos mentais, como esquizofrenia, transtorno do espectro autista (TEA), transtorno de ansiedade, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), transtorno de estresse agudo e pós-traumático, transtorno depressivo, transtorno obsessivo compulsivo e outros.

O CAPSi está localizado na Travessa Silva Jardim, 1126, Aparecida. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, com uma equipe qualificada e preparada para acolher os jovens. Para receber atendimento, é necessário apresentar RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de residência, declaração escolar, certidão de nascimento, carteira de vacinação e uma foto 3×4.

