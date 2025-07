Projeto da Unifesspa leva capacitação sobre hortaliças a agricultores da reforma agrária

(Foto: Reprodução) – O projeto já atendeu cerca de 30 agricultores de sete assentamentos da região e surgiu a partir de um pedido da própria comunidade por cursos práticos. Antes do curso de hortaliças, os estudantes ministraram uma formação sobre sistemas de irrigação

Estudantes do curso de Agronomia do Campus 3 da Unifesspa realizaram mais uma etapa do projeto de extensão Carajás Agroflorestal, no último domingo (29), com atividades de formação sobre manejo e produção de hortaliças no assentamento Pimenteira, localizado na Vila Ponta de Pedras, em São João do Araguaia. A ação reuniu 20 alunos e agricultores de diversos assentamentos da região.

A formação prática, realizada das 8h às 16h, integra uma proposta de educação humanizada, conectando o saber acadêmico com a vivência no campo e a troca de experiências com produtores da reforma agrária. O professor Diego Rodrigues, responsável pelo projeto, destacou a atuação protagonista dos estudantes, que planejam e executam as etapas junto aos docentes e agricultores. “É a universidade dialogando com outros setores da sociedade”, afirma.

O projeto já atendeu cerca de 30 agricultores de sete assentamentos da região e surgiu a partir de um pedido da própria comunidade por cursos práticos. Antes do curso de hortaliças, os estudantes ministraram uma formação sobre sistemas de irrigação. A iniciativa busca suprir a falta de políticas públicas consistentes de extensão rural na região.

Nos próximos meses, novas capacitações serão realizadas com foco em fruticultura, agroflorestas e produção de leite. Além das formações, os alunos também aplicam diagnósticos socioeconômicos para apoiar o desenvolvimento de projetos personalizados. A ação conta com os professores Diego, Regina, Fábio Reis e José Anchieta e reforça a proposta da Unifesspa de formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento local e regional.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2025/14:47:20

