Projeto de Eficiência Energética ilumina e valoriza o município de Belterra (PA)

Foto: Reprodução | O investimento é orçado em mais de R$ 278 mil e tem foco na sustentabilidade — uma das maiores preocupações da distribuidora.

A população de Belterra está vivendo uma nova realidade nas noites da cidade. Por meio do Projeto de Eficiência Energética da Equatorial Pará, 200 luminárias antigas de vapor de sódio e metálico foram substituídas por modernas luminárias de LED, de alta eficiência, iluminando a estrada Oito, rua Antônio Barra Limpa, rua do Sol, rua Timbó, Vila Viveiro I e Vila Viveiro II.

O investimento, orçado em mais de R$ 278 mil, traz ganhos significativos para a comunidade e para o meio ambiente.

Apesar da iluminação pública ser de responsabilidade das prefeituras, a Equatorial reforça o compromisso com a sustentabilidade e a qualidade de vida dos paraenses, apoiando projetos que transformam os espaços públicos em ambientes mais seguros, agradáveis e eficientes.

As luminárias de LED consomem menos energia, duram mais e emitem menos gases poluentes indiretos, contribuindo para a redução de impactos ambientais. Além disso, oferecem iluminação mais uniforme e clara, aumentando a segurança de pedestres e motoristas.

Para a moradora Maria de Sousa Pinto, da Vila Viveiro I, a mudança trouxe tranquilidade: “Antes, a rua ficava muito escura e perigosa. Agora, está bem iluminada, dá até mais segurança para a gente sair de casa à noite”, comemora.

De acordo com o líder da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo, a iniciativa reforça a preocupação da distribuidora com a sustentabilidade e o bem-estar da população.

“O projeto vai além da troca de luminárias. Estamos falando de eficiência energética, de economia para os cofres públicos e de mais segurança para a comunidade. É um exemplo de como a tecnologia e a responsabilidade socioambiental podem caminhar juntas para transformar realidades”, explica.

Com a ação desenvolvida pela Equatorial Pará, Belterra dá um passo importante para se tornar um município mais sustentável, eficiente e seguro, oferecendo a população um futuro mais iluminado e consciente.

