Projeto Forte Mais Gestão fortalece ações de cooperativas e associações da região Oeste do Pará

Foto: Associados da Aprusan/Forte Mais Gestão | Visitas técnicas, capacitação em gestão e aprimoramento do acesso a mercados são ações desenvolvidas dentro da iniciativa desenvolvida pelo IFPA Santarém e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

Wander destaca que o objetivo é criar um diagnóstico realista e participativo, não apenas por meio de questionários, mas em conversas abertas, que permitem identificar verdadeiras necessidades e entraves. “Esse segundo momento é essencial para que possamos construir um alicerce sólido e avançar com as próximas ações do projeto”, concluiu.

Os representantes da Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá (Ambapem) também participaram de um 2° Encontro do Projeto Forte Mais Gestão. Na ocasião, os produtores familiares, descreveram a forma que visualizam a associação, bem como as perspectivas e desafios. A partir desse diagnóstico mais aprofundado, os analistas conseguem destacar futuras ações para atingir os eixos que compõem o programa e assim fortalecer a autonomia do empreendimento.

O Projeto Forte Mais Gestão, resultado da parceria entre o IFPA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, segue promovendo o fortalecimento das organizações da agricultura familiar, valorizando o protagonismo das comunidades e apostando na troca de saberes como caminho para o desenvolvimento sustentável e solidário na região amazônica.

