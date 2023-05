Projeto garante humanização a pacientes no Hospital Regional de Marabá

(Foto:Ascom/HRSP ) – Iniciativa recebe a colaboração de cabeleireiros, e profissionais de beleza da região que atuam como voluntários, trazendo autoestima e bem-estar a pacientes internados

No Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, o projeto de humanização “Corte Solidário” está trazendo alegria e renovando a autoestima de pacientes internados na instituição. Com a colaboração de voluntários, a unidade tem oferecido gratuitamente serviços de corte de cabelo para os usuários.

Nelson José de Andrade, 55 anos, morador de Canaã dos Carajás, encaminhado ao HRSP para realizar procedimento cirúrgico, disse que a ação proporcionou-lhe um toque de cuidado e bem-estar que contribuíram em sua jornada de recuperação.

“Receber esse corte de cabelo foi muito mais do que um simples gesto de cuidado físico, vocês trouxeram luz para os meus dias e me lembraram que, mesmo em meio à adversidade, sempre há espaço para alegria. Essa experiência deixará uma marca na minha jornada de recuperação, e sempre lembrarei com carinho do momento em que recuperei minha autoestima com simples corte de cabelo. Obrigado!”, declarou.

O cabeleireiro Raimundo Nonato, da cidade de Marabá, possui 16 anos de experiência como voluntário no Regional de Marabá. O profissional demonstra comprometimento ao percorrer regularmente uma distância de 18 km até o hospital, dedicando seu tempo e habilidades para proporcionar bem-estar aos pacientes.

“No salão de beleza improvisado dentro das unidades de internação, tenho a oportunidade de exercer minha profissão e levar um pouco de alegria e conforto às pessoas que se encontram em um momento extremamente delicado de suas vidas. Ao ouvir suas histórias e sonhos, percebi como o corte de cabelo proporciona uma felicidade genuína para eles”, enfatizou.

Humanização – Realizado pelo serviço de humanização do Regional do Sudeste do Pará, o projeto “Corte Solidário” é uma iniciativa que ocorre regularmente na instituição, especialmente quando há pacientes internados que recebem cuidados especiais, promovendo bem-estar e autoestima durante o período de internação.

“O atendimento humanizado transforma a experiência de nossos pacientes em todas as nossas unidades de saúde no estado. Reconhecemos que, além dos tratamentos médicos, é fundamental proporcionar um ambiente acolhedor que promova a alegria e o bem-estar integral dos usuários. Estamos profundamente gratos aos voluntários que se juntam a nós nessa jornada de cuidado”, explicou o secretário de saúde do estado, Rômulo Rodovalho.

A analista de humanização da unidade, Daiane Uszynski, enfatizou que a iniciativa recebe a colaboração de cabeleireiros e profissionais de beleza da região, que dedicam seu tempo e conhecimento para promoverem um ambiente hospitalar acolhedor e humanizado.

“Além de promover a autoestima dos pacientes, o projeto busca criar um ambiente de acolhimento e empatia entre profissionais de saúde, pacientes e voluntários. Essa interação proporciona momentos de conversa, troca de experiências e fortalecimento de vínculos, criando uma atmosfera positiva e encorajadora na instituição”, explicou.

Serviço: Benjamin Ferreira, diretor executivo do hospital, afirmou que o projeto de humanização é apenas uma das várias iniciativas que a instituição tem adotado para aprimorar a experiência dos pacientes e criar um ambiente acolhedor.

“As ações de humanização refletem o compromisso da instituição em oferecer atendimento médico de excelência, aliado a uma abordagem holística que valoriza o bem-estar emocional dos pacientes”, destacou.

O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará, e desde o último dia 15 de abril é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). É referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Fonte: Analista de Comunicação – HRSP / Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/17:12:48

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...