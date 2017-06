Projeto incentiva cultivo de vegetais importados pelo Estado

A ação objetiva compensar um déficit da agricultura familiar em relação a alguns produtos como cenoura e repolho

Cinquenta famílias da Região Metropolitana de Belém foram selecionadas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) para assumir um desafio nos próximos meses: participar do projeto-piloto do Programa Pará Produtivo, antigo Cinturão Verde, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), em parceria com a Emater e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

O esforço conjunto objetiva compensar um déficit da agricultura familiar em relação a alguns produtos hortícolas, como cenoura, repolho, batata doce, pimentão e brócolis. “Alguns desses produtos o Pará chega a importar 100%, porque não se cultivam aqui ou porque há entraves para escoamento”, informou o engenheiro agrônomo Jorge Gibson, supervisor-adjunto do Escritório Regional das Ilhas, da Emater.

O Pará Produtivo envolve agricultores de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará, selecionados pela Emater a partir de critérios de interesse, tipo de propriedade e disponibilidade. A etapa atual é de preparo de área e definição do kit experimental a ser entregue pela Sedap. A previsão é que no segundo semestre eles já comecem efetivamente a plantar. Uma das metas é fornecer alimentos para a merenda escolar a partir do próximo ano.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...