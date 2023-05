Projeto oferece fisioterapia diferenciada a pacientes do Hospital de Castelo de Sonhos

(Imagem ilustrativa Reprodução) – Iniciativa vem diminuindo ansiedade e proporcionando mais bem-estar, além de uma série de outros benefícios

O filho de Carlos Alberto Alves está internado no Hospital Público Geral Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho, localizado no município de Altamira, na região de integração do Xingu, depois de ter sofrido um acidente. Em tratamento, o jovem de 16 anos vem realizando sessões de fisioterapia.

Para sair da monotonia de um quarto de hospital, a equipe multidisciplinar, juntamente com os profissionais fisioterapeutas, inseriu o paciente no projeto “Ar Livre”. O objetivo é realizar os exercícios em um ambiente externo, em contato com o meio ambiente, trazendo benefícios para a saúde, com impactos diretos e indiretos no corpo e na mente de quem está hospitalizado.

Segundo Jucimar de Jesus Lima, uma das fisioterapeutas envolvidas na iniciativa, quanto mais tempo a pessoa fica internada, maior é o nível de estresse. “Percebemos que, ao retirar do quarto este paciente, ele tem uma aderência melhor ao tratamento, diminui a ansiedade, melhora o humor e até a autoestima”, avalia.

Alice Sousa, que também é fisioterapeuta do projeto, acredita que essa euforia sentida pelo usuário que sai do leito é fundamental para acelerar o tratamento. “A alta vem mais precoce”, diz.

A integração da fisioterapia ao ambiente exterior agrupa uma variedade de estímulos que provocam reações positivas no corpo humano, como por exemplo: sons, aromas, texturas, ventilação e intensidade luminosa diferenciada, além de cores e formas diversas.

Acompanhando o dia a dia do filho, Carlos Alberto já consegue perceber o quanto o menino evoluiu depois que iniciou as sessões. “Agradecemos primeiro a Deus, depois aos médicos e a toda equipe. São todos muito atenciosos. Estamos bem felizes com a melhora”, comemora.

Para o diretor geral do Hospital Castelo de Sonhos, Diego Carlis dos Santos, iniciativas desse porte são sempre muito bem-vindas e mostram a entrega dos colaboradores à proposta da unidade. “Temos uma equipe engajada que sempre busca as melhores formas de proporcionar conforto, segurança e bem-estar aos nossos pacientes”, destaca.

Satisfeito com os resultados obtidos, o secretário estadual de saúde do estado, Rômulo Rodovalho, aponta a humanização com um diferencial adotado pelos regionais. “Saúde se constrói com pessoas e para pessoas. Precisamos cada vez mais de ações que amenizem o estresse que um ambiente hospitalar proporciona. A equipe está de parabéns”, ressalta.

Perfil – O Hospital Geral de Castelo de Sonhos é público e administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade possui atendimento de Emergência e Ambulatorial e ocorre de forma referenciada, encaminhado ao Hospital por meio da Regulação Estadual, SAMU, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar.

Texto: Ascom Hospital de Castelo de Sonhos

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 19/05/2023/05:49:49

