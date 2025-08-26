Projeto Pipas chega a Santarém com e transforma diversão em aprendizado para estudantes

Crianças e adolescentes descobrem como empinar pipas de forma segura e responsável. Iniciativa tem o patrocínio da Equatorial Pará.

Empinar pipas é uma tradição que atravessa gerações no Pará, transformando o verão amazônico em uma temporada de cores e brincadeiras pelas ruas. No entanto, quando feita de forma inadequada, a atividade pode trazer sérios riscos. Linhas com cerol, por exemplo — mistura de cola com vidro moído — não apenas danificam a rede elétrica, mas também podem causar acidentes graves e até fatais, com pedestres, ciclistas e motociclistas.

Para conscientizar estudantes de 10 a 14 anos sobre esses cuidados, o Projeto Pipas chega à sua 6ª edição, promovendo atividades educativas em 04 escolas públicas do município de Santarém, nos dias 1º. e 2 de setembro. A iniciativa, patrocinada pela Equatorial Pará e realizada pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), por meio da Lei Semear, do Governo do Estado, combina aprendizado lúdico com diversão, incentivando a prática segura da brincadeira.

Entre as novidades, está um espetáculo inédito de teatro de bonecos, que dá vida aos personagens do gibi do projeto, a “Turma do Geral”, reforçando a mensagem de segurança de forma envolvente e divertida.

“Nosso objetivo é alcançar um número ainda maior de jovens e transmitir essa mensagem de segurança de forma educativa e divertida. Com o teatro de bonecos e novas histórias, queremos mostrar que empinar pipas pode ser seguro quando feito com responsabilidade” destaca Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã.

Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, o impacto do projeto vai além da escola: “acreditamos que trabalhar a conscientização sobre segurança elétrica, desde cedo, é fundamental, porque é nessa fase que as crianças estão formando hábitos e aprendendo a cuidar de si e do próximo”. “Quando elas entendem, de forma simples e lúdica, os riscos e as atitudes seguras, levam esse conhecimento para casa, para a família e para a comunidade. Isso cria uma rede de multiplicadores de informação. No futuro, esse aprendizado se reflete na redução de acidentes, porque a prevenção passa a fazer parte do dia a dia delas, e a segurança deixa de ser apenas uma regra para se tornar um valor”, conclui Michelle.

Além do teatro, a programação inclui gincanas, jogos de perguntas e distribuição de brindes, atividades que reforçam o aprendizado sobre a segurança na hora de empinar pipas, especialmente longe da rede elétrica. Os estudantes também receberão gibis da “Turma do Geral”, que narram aventuras educativas sobre práticas seguras.

Serviço:

Projeto Pipas

Quando: 1º. de setembro

Local: Escola Delano Riker Teles de Menezes

Hora: das 9h às 11h.

Bairro: Elcione Barbalho

Quando: 1º. de setembro

Local: Escola Professora Eiláh Gentil

Hora: 14h às 16h

Bairro: Santarenzinho

Quando: 2 de setembro

Local: Escola Frei Fabiano Merz

Hora: 9h às 11h

Bairro: Rodagem

Quando: 2 de setembro

Local: Escola Dra. Maria Amália Queiroz

Hora: 14h às 16h

Bairro: Liberdade

