Projeto Pipas leva conscientização sobre segurança elétrica a estudantes de Parauapebas

(Foto: Reprodução) – Iniciativa da Equatorial Pará promove atividades lúdicas e educativas em quatro escolas do município nos dias 28 e 29 de agosto

Após passar por Marabá, o Projeto Pipas chega a Parauapebas nos dias 28 e 29 de agosto, levando às escolas públicas do município uma programação especial voltada para a segurança elétrica. O objetivo é orientar crianças e adolescentes sobre os cuidados necessários ao soltar pipas, mostrando que a brincadeira pode ser divertida sem colocar vidas em risco.

Esta é a 6ª edição do projeto, que já impactou milhares de estudantes no Pará. Em Parauapebas, os alunos participarão de atividades interativas, como apresentações teatrais com a “Turma do Geral”, gincanas, jogos educativos e distribuição de brindes. Todas as ações são pensadas para reforçar, de forma leve e criativa, a importância de manter distância da rede elétrica e evitar o uso de materiais perigosos, como cerol ou linhas metálicas.

“Nosso grande propósito é transformar essa mensagem de segurança em algo que faça sentido para os jovens. O teatro de bonecos e as atividades lúdicas são ferramentas que aproximam o tema da realidade deles e tornam o aprendizado mais efetivo”, destaca Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), responsável pela execução do projeto por meio da Lei Semear, do Governo do Estado.

Para a analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, Michelle Miranda, trabalhar esse tema nas escolas é investir em um futuro mais seguro: “quando as crianças aprendem a importância de evitar riscos, elas compartilham esse conhecimento com suas famílias e se tornam multiplicadoras dessa consciência. Isso contribui diretamente para reduzir acidentes e salvar vidas”.

Serviço – Projeto Pipas em Parauapebas

Datas: 28 e 29 de agosto de 2025

Município: Parauapebas – PA

Escolas participantes:

28 de agosto de 2025

• Bairro Alto Bonito– EMEF Domingos Cardoso da Silva | 09h às 11h

Endereço: Rua Cristóvão Colombo, S/N, Parauapebas – PA

• Bairro Tropical I – EMEF Nelson Mandela | 14h às 16h

Endereço: Av. Castanheira, S/N, Parauapebas – PA

29 de agosto de 2025

• Bairro Jardim Canadá – EMEF Novo Horizonte | 09h às 11h

Endereço: Rua 81, Q. Especial, S/N, Parauapebas – PA – 68515-000

• Bairro Maranhão – EMEF Josias Leão da Silva | 14h às 16h

Endereço: R. João Brito, n° 18, Parauapebas – PA – 68515-000

Fonte: Debate Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2025/15:15:57

