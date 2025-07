Projeto social abre inscrições para adolescentes que sonham com a carreira militar em Marabá

(Foto: Divulgação) – A formação inclui aulas de defesa pessoal, como Muay Thai, treinamento esportivo em modalidades como futebol e vôlei, noções de primeiros socorros, resgate em casos de incêndio e orientação sobre animais peçonhentos

Estão abertas as inscrições para o Projeto Visão de Águia, iniciativa social que oferece formação gratuita para crianças e adolescentes em Marabá. Com vagas limitadas, o projeto é voltado principalmente a jovens de baixa renda que sonham em seguir carreira militar ou buscam orientação para a vida em sociedade.

Criado em 2019, o projeto é coordenado por Allysson Torres e tem como foco o desenvolvimento da disciplina, obediência, espírito de equipe e responsabilidade social. As atividades ocorrem aos finais de semana, sem comprometer a rotina acadêmica dos participantes.

A formação inclui aulas de defesa pessoal, como Muay Thai, treinamento esportivo em modalidades como futebol e vôlei, noções de primeiros socorros, resgate em casos de incêndio e orientação sobre animais peçonhentos. Parte do conteúdo é ministrada com o apoio de bombeiros civis voluntários, que contribuem com a preparação prática dos jovens.

Além do foco pré-militar, o curso busca afastar adolescentes de situações de risco, promovendo uma alternativa educativa com base em valores sólidos. Os interessados podem entrar em contato pelos telefones (94) 99175-3332 ou (94) 8418-6669 para realizar a inscrição.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/08:22:01

