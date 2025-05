Projeto transforma caroço de açaí em fonte de energia renovável no Pará

Uma das 15 maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola do mundo, a Solar Coca-Cola, que conta com quatro unidades fabris em território amazônico, está transformando o caroço do açaí, que antes era descartado, em biomassa para ser utilizada nas caldeiras das fábricas de Belém. Desde a implementação do projeto, em 2020, a companhia já converteu 10 mil toneladas do insumo, diminuindo a dependência da queima de combustíveis fósseis ou de madeira e lenha.

Além de uma alternativa de combustível sustentável mais barata, a iniciativa contribui para a redução do lixo urbano e deixaram de ser descartados na Região Metropolitana de Belém. Apenas em 2024 foram recuperadas 2,04 milhões de quilogramas de caroço de açaí.

O aspecto social também merece destaque: desde 2021, a Solar Coca-Cola adquire o caroço de fornecedores locais do Pará, proporcionando uma nova fonte de renda para produtores de açaí e impulsionando a economia local.

“Temos visto durante esses quatro anos de projeto o impulsionamento real da economia local, a geração de emprego e fomento à renda para diversas comunidades da região. Em 2023, ele foi reconhecido e recebeu um prêmio nacional destacando o compromisso da Solar com práticas ambientais exemplares e o fortalecimento da bioeconomia no Pará”, explica o diretor regional da companhia, Luciano de Oliveira Gomes.

Com duas fábricas em solo paraense, gerando mais de 1.300 empregos diretos, a Solar Coca-Cola deve fortalecer investimentos estratégicos no Pará. As unidades no Pará vêm se destacando pelos avanços em sua agenda de sustentabilidade com pioneirismo em Certificações como Lixo Zero, AWS (Gestão Hídrica) e ISO 50001 (Gestão Energética). Ainda em 2024, a companhia implementou no Pará seu programa de reciclagem e economia circular, o Recicla Solar. O projeto, que já está em dez estados brasileiros, apoia cooperativas locais, integrando agregadores de resíduos que compram diretamente de cooperativas, garantindo justiça e eficiência econômica para os catadores.

SOBRE A SOLAR COCA-COLA – A Solar está entre uma das maiores fabricantes do mundo do Sistema Coca-Cola e conta atualmente com 13 fábricas. Com cerca de 60 centros de distribuição e 58 distribuidores autorizados e atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando nas regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. A companhia conta com mais de 19 mil colaboradores (as) e é responsável pela produção e distribuição para cerca de 380 mil pontos de venda. Com faturamento anual de R$ 15 bilhões no ano passado, a companhia impacta positivamente mais de 80 milhões de brasileiros.

Fonte: Assessoria de Imprensa Solar Coca-Cola /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/12:25:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com