Promessas dos políticos: Helder Barbalho cumpriu totalmente 44% dos compromissos no 1º mandato no governo do Pará

Helder Barbalho em entrevista durante o primeiro mandato como governador do Pará — Foto: GloboNews

Levantamento do g1 considera 50 promessas assumidas pelo governador do Pará durante a campanha eleitoral de 2018. Helder cumpriu 22 totalmente, 19 parcialmente e não cumpriu 9.

Em seu primeiro mandato como governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) cumpriu 22 de 50 promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2018, isso corresponde a 44% do total.

O levantamento do projeto Promessas dos Políticos, atualizado nesta quinta-feira (5) pelo g1, mostra ainda que outras 19 promessas foram cumpridas em parte e 9 não foram cumpridas, sendo 38% e 18%, respectivamente.

O levantamento exclusivo feito pelo g1 considera o que foi feito no primeiro mandato, até 31 de dezembro de 2022.

Os compromissos de Helder na sua primeira gestão foram em 10 áreas:

Administração – 2 promessas feitas, sendo uma delas cumprida totalmente e uma em parte

Direitos humanos e sociais – única promessa feita e cumprida totalmente

Economia – 4 promessas feitas, sendo 2 delas cumpridas totalmente e 2 em parte

Educação e Cultura – 12 promessas feitas, sendo 7 cumpridas, 4 em parte e uma não cumprida

Esporte – 2 promessas feitas e cumpridas em parte

Saúde – 10 promessas feitas, sendo 2 totalmente cumpridas, 4 em parte e 4 não cumpridas

Infraestrutura – 8 promessas feitas, sendo 2 cumpridas, 3 em parte e 3 não cumpridas

Habitação – única promessa feita e cumprida

Meio ambiente e Agronegócio – 2 promessas feitas, sendo uma cumprida em parte e uma não cumprida

Segurança pública – 8 promessas feitas, sendo seis cumpridas totalmente e duas em parte

O status das promessas é o mesmo de julho de 2022, quando o g1 fez a última avaliação. No entanto, houve mudança na justificativa de algumas promessas, caso de obras que tiveram avanço.

A saúde é uma das áreas com promessas cumpridas totalmente, em parte e também não cumpridas. Foram 10 promessas e o g1 destaca três delas a seguir:

Entre as promessas cumpridas em parte está “Aumentar cobertura do CAPS, CAPS AD e CAPS I”. Apesar de ter criado unidades do CAPS I e CAPS AD (Álcool e Drogas), o governo atual não criou a modalidade de CAPSi, destinada ao atendimento específico de crianças e adolescentes – veja os detalhes.

Entre as promessas consideradas não cumpridas está “Criar o Hospital da Mulher”. O hospital está em construção, com nova data de entrega prevista para junho de 2023.

Entre as promessas cumpridas totalmente está “Concluir os hospitais regionais de Castanhal, Itaituba e Capanema”. Todos eles foram cumpridos e na página especial há detalhes sobre as etapas de cada uma das entregas.

A relação completa das promessas e os seus andamentos está na página especial “As promessas dos políticos”. Para selecionar as promessas em 2018, o g1 considerou o que pode ser claramente cobrado e medido.

Dados absolutos da 1ª gestão de Helder no governo:

22 promessas cumpridas (44%)

19 promessas cumpridas em parte (38%)

9 promessas ainda não cumpridas (18%)

Promessas do governador Helder Barbalho

G1 selecionou 50 promessas feitas pelo governador do Pará em campanha e acompanhou o cumprimento desde o início do mandato

Cumprida: 44 %Em parte: 38 %Não cumprida: 18 %

Em parte

Promessas 38 %

Fonte: g1 Pará

O g1 também publicou nesta semana um levantamento com as promessas feitas pelos governadores e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral de 2022. Elas serão monitoradas ao longo dos próximos quatro anos.

Metodologia

O monitoramento das promessas dos políticos é feito pelo g1 periodicamente desde 2015 e segue metodologia própria para separar e avaliar tudo que pode ser claramente cobrado e medido ao longo do mandato.

O g1 acompanha todo o mandato e os cumprimentos das promessas de campanha dos políticos.

Quais são os critérios para medir as promessas?

Não cumpriu ainda: quando o que foi prometido não foi realizado e não está valendo/em funcionamento

Em parte: quando a promessa foi cumprida parcialmente, com pendências

Cumpriu: quando a promessa foi totalmente cumprida, sem pendências

Ou seja, se a promessa é inaugurar uma obra, o status é “cumpriu” apenas se a obra já tiver sido inaugurada; caso contrário, é “não cumpriu”.

Se a promessa é construir 10 hospitais e 5 já foram inaugurados, o status é “em parte”. Se a promessa é inaugurar 10 km de uma rodovia e 5 km já foram entregues à população, o status é “em parte”.

Observação: há casos em que não é possível avaliar o andamento da promessa, e o status é dado como “não avaliado”. (Com informações do Valéria Martins e Arthur Sobral, g1 Pará — Belém).

