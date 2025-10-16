Proprietário de carro apontado nas supostas tentativas de sequestros procura delegacia

Foto: Reprodução | Na quarta-feira (15) a imagem de um veículo de cor prata começou a circular nas redes sociais com mensagens de que seria do suposto sequestrador dos casos de tentativas de sequestros em Santarém.

O Proprietário do carro, ao ver a foto, destacou ter ficado “agoniado, se tremendo e passando mal”, porém, de imediato procurou a delegacia para os procedimentos cabíveis.

“Conversei com o delegado e fomos até o local onde estava estacionado no dia e detalhe, tem mais de dois meses que foi tirada essa foto e temos como provar”, disse o dono do automóvel.

Durante entrevista com a imprensa, afirmou que a foto é antiga e que não passa de fake news através de alguém com má índole querendo prejudicar. “Estou desesperado” frisou condutor.

Em um grupo de whatsapp do cunhado da vítima foi visualizada uma mensagem que segundo ele dizia, “se avistarem esse carro por aí, não chamem a policia, bora logo jogar gasolina e tocar fogo com todo mundo dentro, é esse carro que está amedrontando nossas crianças”.

Diante desta situação, o proprietário solicita providências para que seja investigado o caso e que encontrem a pessoa que espalhou a foto.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/15:25:09

