Proprietário é açoitado em praça pública por fazer sexo com uma das esposas de inquilino;Vídeo

Na Tanzânia, homem é punido por fazer sexo com a esposa de inquilino – (Foto:Reprodução/YouTube

Líder de vilarejo na Tanzânia determinou a punição

Emmanuel Ndalawa, morador de vilarejo em Geita (Tanzânia), disse ter percebido que uma das suas duas esposas estava ficando “muito próxima” de Katayo Bote, o proprietário do imóvel que a família aluga.

Até que um dia, Emmanuel, que mora com as suas duas mulheres, flagrou o senhorio no quarto da esposa que era alvo da sua desconfiança. Os dois faziam sexo.

O líder da aldeia, que exerce o poder de Justiça na localidade, foi informado sobre o episódio e determinou que Katayo recebesse chibatadas em praça pública e pagasse uma multa de 11 mil xelins tanzanianos (R$ 24). De acordo com relatos locais, Katayo é conhecido na região por dormir com esposas de outros moradores. O caso com o inquilino levou a autoridade máxima do vilarejo à pôr fim à sua conduta. A punição foi aplicada na frente de várias pessoas, incluindo crianças.

De acordo com a Ayo TV, o caso ocorreu no fim de março.

Abaixo, um vídeo mostra a punição (IMAGENS FORTES):

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 09/04/2023/07:56:29 com infomrações do portal Extra

