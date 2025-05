Prorrogado prazo de inscrições para vaga suplementar do Conselho Tutelar em Novo Progresso

Prorrogado prazo para inscrições de Conselheiro Tutelar suplente, Eleição suplementar, inscrições de 01 a 23 de abril 2025 passa valer até dia 19 de maio de 2025 na recepção do CREAS das 08h00 às 12h00.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da Secretaria Municipal Assistência e Desenvolvimento Social, abriu inscrição para preenchimento de cinco (5) vagas de suplência dos Conselhos Tutelares de Novo Progresso. Gratuitas, elas podem ser feitas das 08h00 às 12h00, de segunda a sexta-feira, na recepção do CREAS.

Informações sobre o processo também podem ser obtidas pelo edital ou no CREAS.

Os Conselheiros Tutelares, quando convocados no caso de vacância, terão remuneração mensal no valor de R$ 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

Serão eleitos 5 membros suplentes, compreendendo o mandato em andamento com término em 09/01 de 2028, sendo que os suplentes somente assumirão o cargo de Conselheiro, quando do afastamento do titular por período superior a 30 dias.

Todas as informações de prazos e os documentos necessários para as inscrições são encontradas no Edital 01/2025, podem ser conferidas no botão Eleição Suplementar do Conselho Tutelar – 2025, nos acessos rápidos do site da Prefeitura de Novo Progresso-PA.

Clique AQUI e leia o EDITAL

FUNÇÃO – O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. É função do conselheiro tutelar garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ao atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e atuar em conjunto com pais e responsáveis.

EDITAL N° 01-2025-CMDCA

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2025/11:08:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...