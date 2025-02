Prosel 2025: Ufra divulga edital com 1.170 vagas em 43 cursos

Foto: Reprodução | As inscrições são gratuitas e ocorrem entre os dias 7 e 25 de março.

Os candidatos que não conseguiram uma vaga na graduação por meio do Sisu, terão mais uma chance para ingressar na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). A Pró-reitoria de Ensino (Proen) divulgou nesta segunda-feira, 17, o edital do Processo Seletivo Próprio, o Prosel 2025. Estão sendo ofertadas 1.170 vagas, em 43 cursos e para se inscrever o candidato pode optar entre as notas das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições são gratuitas e ocorrem entre os dias 7 e 25 de março.

Assim como nos anos anteriores, a Ufra adotou duas formas de ingresso nos cursos de graduação da universidade, o primeiro foi o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). No Prosel 2025, o número de vagas e cursos será maior. São 43 cursos e 1.170 vagas, para os campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. Ainda poderão ser acrescentadas vagas não preenchidas no Sisu.

Para se inscrever, o candidato deve ter realizado a prova do Enem em 2023 ou 2024 e pode escolher com qual nota irá concorrer a vaga. As inscrições são gratuitas e iniciam dia 7 e seguem até o dia 25 de março, somente pelo SIGAA.

Novo curso

Com vagas exclusivas para o Prosel, a Ufra lançou o curso de bacharelado em Gestão de Agronegócio, com 50 vagas ofertadas no campus Belém. O curso busca suprir uma lacuna na formação de profissionais que atuam no setor agropecuário, unindo conhecimento técnico e habilidades de gestão.

Segundo o professor Luís Rodrigues, vice-coordenador do curso, a iniciativa é fruto de um extenso planejamento acadêmico. “Esse curso surge da necessidade de formar profissionais que possam atuar estrategicamente no agronegócio, considerando aspectos ambientais, sociais e econômicos. Queremos formar gestores que possam trabalhar tanto com agricultura familiar quanto com grandes empresas, promovendo um agronegócio sustentável e adaptado à realidade amazônica”, explicou.

Período de ingresso

Os calouros do Prosel e do Sisu iniciarão as atividades acadêmicas no dia 19 de maio. Com exceção dos cursos de Enfermagem, em Parauapebas, e Letras Língua Portuguesa, em Tomé-Açu, que o início será no segundo semestre.

Cronograma do Prosel 2025

17/02 – Publicação do Edital (acesse aqui)

07/03 a 25/03 – Período de inscrições

27/03 – Homologação de inscrições

01/04 – Divulgação do Resultado

A partir de 01/04 – Habilitação da matrícula

