Protesto de comunidade e camioneiros bloqueia acesso ao porto de Miritituba no Pará

(Fotos>Via WhatsApp)- Protesto começou na tarde de terça-feira (21) e já causa congestionamento de cerca de 15 km; manifestantes exigem asfaltamento de trecho de 6 km em condições precárias.

Um grupo de moradores e caminhoneiros iniciou um protesto na tarde desta terça-feira, 21 de outubro de 2025, bloqueando a principal via transportuária que dá acesso aos portos no distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará.

O bloqueio começou por volta das 14h, quando os manifestantes utilizaram pneus para interditar completamente a passagem de veículos. O grupo reivindica melhorias urgentes na pavimentação da estrada, que, segundo eles, está em condições críticas há anos.

Durante o período chuvoso, a lama dificulta o tráfego e atrasa o transporte de cargas com destino aos portos. Já na seca, a poeira intensa afeta diretamente os moradores das proximidades, especialmente os do bairro Nova Miritituba, considerado o mais prejudicado.

Os manifestantes afirmam que o trecho de pouco mais de 6 quilômetros está abandonado pelas autoridades e que, recentemente, as máquinas da Prefeitura de Itaituba, que faziam a manutenção do local, foram retiradas, piorando ainda mais a situação.

“Quando não é a poeira, são os atoleiros. A gente não consegue nem sair de casa e os caminhoneiros ficam parados dias na estrada”, relatou um dos participantes do protesto.

De acordo com os organizadores, o bloqueio permanecerá por tempo indeterminado, até que os órgãos responsáveis apresentem uma solução concreta. Eles exigem o asfaltamento completo da via, destacando que a situação atual prejudica o trânsito, a saúde e o trabalho de quem vive e depende do acesso aos portos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a manifestação e orienta os motoristas, redirecionando o tráfego para postos de combustíveis e pátios de triagem a fim de minimizar o congestionamento, que já ultrapassa 15 quilômetros.

Os manifestantes informaram que só liberarão a via após um posicionamento efetivo das autoridades sobre o início das obras.

Porto de Miritituba

O Porto de Miritituba é um importante ponto logístico de escoamento de grãos — como soja, milho e algodão — que chegam do Mato Grosso por caminhões e são transferidos para barcaças no rio Tapajós, seguindo até portos como o de Santarém, de onde são exportados.

Localizado às margens da BR-163, no distrito de Miritituba (Itaituba-PA), o terminal desempenha papel estratégico na logística de exportação agrícola do país.

