Protesto de Indígenas e Estudantes, expulsa vereadores da UFOPA em Santarém

Encontro de Frente Parlamentar que acontecia na Ufopa é transferido após protesto (Foto: Reprodução)

Em Santarém, na manhã de sexta-feira (28), o segundo dia do encontro da Frente Parlamentar de Vereadores do Mato Grosso/Pará, que acontecia no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará(UFOPA) – Campus Tapajós, foi alvo de manifestação de estudantes e indígenas.

De acordo com informações, o grupo ocupou o local, fazendo que o evento tivesse que ser transferido para a Câmara de Vereadores de Santarém.

“Uma lástima, uma vez que a ideia do evento a ser realizado na Ufopa seria congregar os interesses de desenvolvimento com sustentabilidade e apoio aos povos indígenas”, disse um dos participantes do encontro.

Santarém foi escolhida para sediar o evento, que está na sua 4ª edição, reunindo membros do Poder Legislativo de 26 municípios dos dois estados.

Durante os debates, são abordados temas relacionados ao desenvolvimento dos municípios ao longo da BR-163 e Transamazônica, com a exposição feitas por especialistas.

Ao final do encontro, os vereadores assinarão a “Carta de Santarém”, com o compromisso de luta pelos avanços nas temáticas elencadas para o debate: Regularização Fundiária; Flona Jamanxim; Produção com Sustentabilidade; Ferrogrão; Regularização dos Garimpos; Rodovia BR163/Transamazônica; Energia Elétrica; Vulnerabilidade Social; Tecnologia de Comunicação, Informação/Educação.

