Prouni: prazo para participar da lista de espera vai até esta terça (26)

Divulgação dos pré-selecionados por meio da lista de espera ocorrerá no dia 29 |Foto: José Cruz/Ag Brasil

Saiba até quando você pode se inscrever na lista de espera do Prouni e como garantir sua vaga na universidade.

Começou ontem (25), o prazo de manifestação de interesse em participar da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2025. Podem participar todos os inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou que foram reprovados por não formação de turma. O Ministério da Educação (MEC) receberá as manifestações até as 23h59 (horário de Brasília) desta terça-feira (26), pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A divulgação dos pré-selecionados por meio da lista de espera ocorrerá no dia 29 de agosto. Quem for pré-selecionado na lista de espera deverá comparecer à instituição de ensino escolhida no período de 29 de agosto a 5 de setembro, a fim de comprovar as informações prestadas em sua inscrição. A entrega dos documentos na instituição de ensino superior pode ser feita presencialmente ou por meio eletrônico.

A instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, um campo específico para o encaminhamento da documentação. Caso o acesso não possa ser disponibilizado, deverá colocar à disposição colaboradores para que recebam a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso e nos horários regulares de funcionamento. A instituição deverá, ainda, emitir a comprovação da entrega dos documentos, de acordo com o meio utilizado para o seu recebimento, seja físico ou virtual.

O registro da aprovação ou reprovação do candidato e a emissão do Termo de Concessão de Bolsa, se for o caso, deverão ser providenciados pelas instituições de ensino superior participantes desta edição do Prouni. O prazo para isto é de 30 de agosto a 12 de setembro.

Fonte: Portal Sorriso/ Jornal Folha do Progresso

