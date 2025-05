Próximo feriado nacional acontece em setembro e cai em domingo; veja o calendário até o fim do ano

Foto:Divulgação | Dia da Independência cairá em um domingo; veja os próximos feriados nacionais e pontos facultativos no Pará

Após um primeiro semestre recheado de feriados e pontos facultativos, os trabalhadores brasileiros terão um longo intervalo até o próximo feriado nacional.

A próxima folga oficial em todo o país será em 7 de setembro, data da Independência do Brasil, que este ano cairá em um domingo. Antes disso, há a possibilidade de descanso em 19 de junho, data de Corpus Christi, que não é feriado nacional, e sim ponto facultativo, ou seja, sua adoção depende de decisão dos órgãos públicos e empresas.

Contando com o feriado de setembro, restam apenas cinco feriados nacionais até o fim de 2025. A maioria deles, no entanto, cai em fins de semana, o que reduz o tempo de descanso para boa parte dos trabalhadores.

📆 Confira os próximos feriados nacionais

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (domingo) – Finados

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

Feriados e pontos facultativos no Pará

No Pará, além dos feriados nacionais, também há feriados estaduais e municipais importantes, principalmente relacionados ao Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa da região. Veja o calendário a seguir:

Junho

19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)

20 de junho (sexta-feira) – Ponto facultativo

Agosto

15 de agosto (sexta-feira) – Feriado estadual do Grão-Pará

Setembro

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

13 de outubro (segunda-feira) – Pós-Círio (ponto facultativo)

27 de outubro (segunda-feira) – Recírio (ponto facultativo até 12h)

28 de outubro (terça-feira) – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Novembro

2 de novembro (domingo) – Finados (feriado nacional)

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro (quinta-feira) – Consciência Negra (feriado nacional)

21 de novembro (sexta-feira) – Ponto facultativo

Dezembro

8 de dezembro (segunda-feira) – Nossa Senhora da Conceição (ponto facultativo)

24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h)

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal (feriado nacional)

26 de dezembro (sexta-feira) – Ponto facultativo

31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 13h)

Fonte: O Liberal

