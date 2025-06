PSG goleia o Atlético de Madrid em estreia no Mundial de Clubes

(Foto: Reprodução) – Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee Kang-in marcaram os gols da vitória dos atuais campeões da Champions League

Campeões da Champions League, da Ligue 1 e da Copa da França. Mas o Paris Saint-Germain parece não estar satisfeito ainda e quer mais na temporada.

Neste domingo (15), a equipe do técnico Luis Enrique venceu o Atlético de Madrid por 4 a 0 no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, e começou o Mundial de Clubes com o pé direito.

Fabián Ruiz e Vitinha, ainda no primeiro tempo, e Senny Mayulu, já nos minutos finais, marcaram os gols do triunfo parisiense.

Botafogo e Seattle Sounders, que também estão no Grupo B do Mundial, se enfrentam na noite deste domingo, às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

Sob o forte calor da Califórnia, o PSG foi superior ao time espanhol e confirmou essa superioridade com dois gols logo na primeira etapa.

Após bela jogada coletiva pelo lado direito, Fabian Ruiz recebeu de Kvaratskhelia e bateu cruzado da entrada da área para abrir o placar, aos 19 minutos. Já no fim do primeiro tempo, aos 46, Vitinha arrancou livre pelo meio da defesa do Atlético e finalizou com classe para marcar o segundo.

No fim da partida, com um a mais em campo depois da expulsão de Lenglet, o PSG encontrou mais espaços e chegou ao terceiro, aos 42. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Mayulu, que finalizou rasteiro para balançar a rede.

Já no último lance do duelo, a equipe de Luis Enrique ganhou um pênalti a favor, que Lee Kang-in converteu e fechou a partida.

PSG e Atlético de Madrid voltam a campo pelo Mundial de Clubes na quinta-feira (19). Os franceses encaram o Botafogo, novamente no Rose Bowl. Já os espanhóis enfrentam o Seattle Sounders, no Lumen Field.

Fonte: Da CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/10:54:02

