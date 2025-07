PSG goleia Real Madrid e se garante na final do Mundial de Clubes

(Foto: Reprodução) – Time francês enfrenta o Chelsea na decisão da competição

O PSG (França) disputará a final da Copa do Mundo de Clubes com o Chelsea (Inglaterra). A equipe francesa garantiu a presença na decisão da competição após golear o Real Madrid (Espanha) por 4 a 0, na tarde desta quarta-feira (9) no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Na aguardada semifinal contra o poderoso Real Madrid, o PSG voltou a dar uma demonstração de força, após a goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão (Itália) que lhe garantiu o título da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe comandada pelo técnico espanhol Luis Enrique pisou no acelerador nesta quarta e abriu uma vantagem de três gols nos primeiros 23 minutos de partida. O placar foi aberto aos três minutos, quando o espanhol Fabián Ruiz aproveitou sobra de bola dentro da área para bater colocado e superar Courtois.

Três minutos depois o alemão Rüdiger errou no recuo de bola e o francês Dembélé aproveitou para dominar e chutar na saída do goleiro belga. O terceiro do PSG começou com uma troca de bola da defesa para o ataque que culminou no cruzamento rasteiro do marroquino Hakimi para Fabián Ruiz, que, dentro da área, se livrou da marcação do uruguaio Valverde antes de colocar a bola no fundo do gol.

Com vantagem tão elástica construída de forma tão precoce, o time francês não precisou se arriscar diante do Real, e ainda conseguiu ampliar aos 42 da etapa final com o português Gonçalo Ramos.

Agora, PSG e Chelsea decidem o título da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a partir das 16h (horário de Brasília) do próximo domingo (13) no MetLife Stadium.

