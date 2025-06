Psicóloga é encontrada morta dentro de casa em Sinop (MT); marido é preso suspeito do crime

A psicóloga Janaina Carla Santin Portela, de 43 anos, foi encontrada morta dentro de casa, em Sinop (MT) — Foto: Reprodução

O suspeito, de 44 anos, foi encontrado com um ferimento na perna direita, causado também por arma de fogo. Ele foi ouvido e, segundo a Polícia Civil, apresentou duas versões do crime e informações contraditórias.

A psicóloga Janaina Carla Portela Santin, de 43 anos, foi encontrada morta dentro de casa, no Bairro Residencial Delta, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, nessa segunda-feira (16).

De acordo com o perito André Fúrio, a vítima apresentava um ferimento causado por disparo de arma de fogo na cabeça. No entanto, cerca de cinco cápsulas foram encontradas espalhadas pelo imóvel.

Segundo ele, ainda é cedo para afirmar a causa da morte e diversos exames ainda serão realizados pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Até o momento, o único suspeito apontado é o marido da vítima, de 44 anos, que foi encontrado com um ferimento na perna direita, causado também por arma de fogo. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde da região, onde recebeu o atendimento médico.

Em seguida, o suspeito foi conduzido até à delegacia do município e, segundo a Polícia Civil, apresentou duas versões do crime e informações contraditórias. Ele foi ouvido pelo delegado plantonista e preso em flagrante.

Nas redes sociais, Janaina se descreve como psicóloga, casada e mãe de dois filhos.

O caso agora é investigado pela Polícia Civil.

Fonte: g1 MT/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2025/15:16:43

