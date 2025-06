Psicóloga é encontrada morta e esposo é preso suspeito de feminicídio

(Foto: Reprodução) – O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) foi favorável em afastar o sigilo dos dados telefônicos e telemáticos dos celulares apreendidos na casa da psicóloga Janaina Carla Portela Santin, de 43 anos, onde foi encontrada morta baleada na região da cabeça, na segunda-feira (16), em Sinop, a 503 km de Cuiabá.

Com isso, o MP autorizou o acesso e a análise de mensagens, ligações, fotos, vídeos e demais dados dos celulares de Janaina e de seu esposo, Fábio Teixeira Santin, preso e apontado como principal suspeito do feminicídio, para identificar a “real dimensão do envolvimento” do investigado no crime.

A decisão foi divulgada nessa terça-feira (17) no documento que converte a prisão em flagrante de Fábio Teixeira em preventiva. O texto foi assinado pelo promotor de Justiça Marcelo Linhares Ferreira, em substituição legal.

De acordo com o Ministério Público, os aparelhos serão desbloqueados pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e, assim que os dados forem extraídos, serão encaminhados ao Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, que fará a análise no material coletado e irá elaborar um relatório baseado nas informações encontradas nos celulares.

Entenda o caso

Janaina Carla foi encontrada morta dentro de casa, no Bairro Residencial Delta. O corpo da vítima apresentava um ferimento causado por disparo de arma de fogo na cabeça. No entanto, cerca de cinco cápsulas foram encontradas espalhadas pelo imóvel.

Até o momento, o único suspeito apontado é o marido da vítima, de 44 anos, que foi encontrado com um ferimento na perna direita, causado também por arma de fogo. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde da região, onde recebeu o atendimento médico.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Ugo Mendonça, Fábio é suspeito de ter manipulado a cena do crime para simular o suicídio da esposa. A investigação apontou que o suspeito apresentou versões contraditórias sobre o caso e tanto a cena do crime quanto o corpo da vítima não apresentavam características típicas de um suicídio.

O suspeito foi conduzido até à delegacia do município. Ele foi ouvido pelo delegado plantonista e preso em flagrante.

Nas redes sociais, Janaina se descreve como psicóloga, casada e mãe de dois filhos.

