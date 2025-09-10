Vídeo: Psicólogo é preso em Sinop acusado de abusar de criança de 6 anos durante consulta

Foto: Reprodução | Um psicólogo de 34 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (10), em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá), suspeito de estupro de vulnerável. A ordem de prisão preventiva foi expedida pela Justiça com base em investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso do município.

De acordo com as apurações, o suspeito, que prestava serviços para a Prefeitura de Sinop, teria abusado sexualmente de uma paciente de apenas 6 anos. A criança realizava acompanhamento psicológico e psiquiátrico no Centro de Especialidades Médicas quando os fatos ocorreram.

Conforme relatado, durante uma das consultas, o psicólogo pediu que a mãe da vítima aguardasse do lado de fora da sala. Cerca de uma hora depois, a menina saiu assustada e pediu para ir embora. O relato da criança, ouvido em depoimento especial, trouxe detalhes sobre os abusos, confirmando a gravidade da situação.

O investigado negou as acusações em interrogatório, mas diante dos indícios reunidos, a Polícia Civil representou pelo pedido de prisão, deferido pelo juízo competente. O cumprimento do mandado ocorreu no bairro Jardim São Cristóvão.

O psicólogo foi conduzido à delegacia para as providências legais e colocado à disposição da Justiça.

Veja vídeo do momento da prisão:

Vídeo: Reprodução/SinopMilGrau

Fonte: PCMT/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/19:26:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...