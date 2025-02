Psicólogo é preso suspeito de abusar de crianças autistas

Foto: Reprodução | O psicólogo, de 49 anos, estava foragido do Espírito Santo e é investigado por abusar de crianças autistas não verbais durante as sessões

Um psicólogo, de 49 anos, foi preso na última quinta-feira (20/2) acusado de abusar sexualmente de crianças autistas em uma clínica de Cariacica, no Espírito Santo. Em coletiva de imprensa realizada nessa quarta-feira (26/2), a Polícia Civil detalhou que os crimes ocorreram entre setembro e dezembro de 2024 e envolviam, em sua maioria, meninas não verbais.

Segundo a delegada Gabriella Zaché, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a primeira denúncia foi feita pela mãe de uma paciente em 4 de fevereiro. De acordo com a mulher, a filha, de 8 anos, que é autista grau 1 e consegue dialogar, relatou que o suspeito abusava sexualmente da menina durante os atendimentos.

No relato da criança, o acusado colocava a mão nas partes íntimas dela por dentro da roupa e pedia que ela manipulasse o órgão genital dele. Ela também revelou que, nesse momento, ele tampava a câmera, atitude confirmada durantes as investigações.

“Essa vítima só tomou coragem de revelar esse crime, após o psicólogo ter sido demitido da clínica em 28 de janeiro. Inicialmente, a clínica relata que ele foi demitido por algumas reclamações dos pais por não ter paciência em atender crianças do sexo masculino e por não estar respeitando alguns procedimentos da clínica. Durante a investigação, também foi verificado que ele trancava a porta da sala de atendimento, o que é proibido pela clínica, e também foi verificado que ele cobriu as câmeras durante os atendimentos”, detalhou a delegada.

Até o momento, nos casos mais difíceis envolvendo crianças não verbais, foi possível constatar, por meio do relato dos pais, que elas apresentaram regressão no tratamento e comportamento mais sexualizado. O psicólogo fugiu para Minas Gerais e acabou preso em uma propriedade do Córrego dos Capitães, zona rural de Bom Jesus do Galho. Ele nega as acusações e, em breve, será transferido para o Espírito Santo para responder pelos crimes.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2025/15:49:56

