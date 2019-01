PSOL apresenta pré-candidatos ao senado e governo do Estado

(Foto WhatsApp/Sara Portal) -O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) confirmou a pré-candidatura do vereador de Belém, Fernando Carneiro, ao governo do estado, nas próximas eleições. A deliberação foi tomada durante a 4ª Conferência Estadual da legenda, neste domingo, 15, no Hotel Sagres, em Belém. Também foram confirmadas as candidaturas da jornalista Úrsula Vidal ao Senado, de Edmilson Rodrigues à reeleição para deputado federal e da vereadora de Belém, Marinor Brito, para deputada estadual.

Os 56 delegados da conferência, representando 17 mil filiados do PSOL no Pará, firmaram o entendimento de que o PSOL fará aliança com outros partidos que possam formar uma frente de esquerda. Além disso, deliberaram a construção popular do programa de governo com a participação da sociedade civil em plenárias abertas e também por meio de plataformas digitais. A 4ª Conferência foi denominada de Marielle Franco em homenagem à vereadora carioca assassinada no último dia 14 de março, no centro do Rio de Janeiro.

Esta será a segunda vez que Fernando Carneiro concorrerá ao governo do estado. Em 2010, ele disputou o cargo pelo PSOL, obtendo mais de 100 mil votos. Em 2012 foi eleito vereador de Belém e reeleito em 2016. Já Úrsula Vidal, jornalista, cineasta e ativista política que atua na área da comunicação há mais de 30 anos foi candidata a deputada estadual em 2014 e a prefeita de Belém em 2016, ocasião em que obteve quase 80 mil votos.

Por: Portal ORM com informações da asssessoria

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...