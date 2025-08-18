PSS da Adepará abre inscrições nesta segunda-feira (18) até quarta-feira (20)

(Foto: Divulgação) – Processo Seletivo Simplificado (PSS) oferta oportunidades em funções temporárias para os níveis superior, médio e fundamental, num total de 58 vagas

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) está com inscrições abertas para um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) com vagas em funções temporárias para os níveis superior, médio e fundamental.

O Edital Nº 01/2025 do 11º PSS da Adepará oferta 58 vagas distribuídas nas unidades da Agência em 34 municípios e dois distritos. A seleção visa contratação temporária para a função de médico veterinário, engenheiro agrônomo, contador, assistente social, assistente administrativo, agente fiscal agropecuário e auxiliar de campo, com remuneração de R$ 1.688,55 a R$ 2.782,59, mais vale alimentação e outros benefícios.

Realizado pela Adepará, através da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, responsável pela execução, acompanhamento e supervisão de todo o processo, o PSS compreenderá três fases: -Primeira Fase: Inscrição, de caráter habilitatório; Segunda Fase: Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e a Terceira Fase: Entrevista, de caráter eliminatório e classificatório: a ser realizada por vídeochamada, WhatsApp ou Google Meet.

Para a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br, de 18 a 20 de agosto de 2025, preencher o cadastro e requerer a inscrição que, além de outras informações, exigirá o CPF e o e-mail do candidato, dados de contato e informações sobre escolaridade, experiência profissional e qualificação.

Além de conferir os dados do cadastro eletrônico, o candidato deverá confirmar as informações e anexar toda documentação comprobatória exigida.

Não será cobrada taxa de inscrição e o candidato deverá fazer o upload de arquivos dos seguintes documentos:

– Documentação comprobatória da escolaridade frente e verso;

– Documento que comprove o registro e quitação no órgão de classe, para as funções de nível superior e para a função de Agente de Fiscalização Agropecuária – ambos os lados;

– Documentação de qualificação profissional, na área a que concorre, emitido a partir de 01/01/2022, de acordo com as informações prestadas no ato do preenchimento do requerimento de inscrição, certificado/diploma frente e verso;

– Cadastro da Pessoa Física;

– Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação – ambos os lados;

– Título eleitoral e Certidão de quitação eleitoral;

– Carteira de reservista ou comprovante de dispensa, para candidatos do sexo masculino;

– Comprovante de residência, expedido nos últimos 90 (noventa) dias, de energia elétrica, água ou telefone;

– Atestado de antecedentes criminais da Polícia Civil do Estado do Pará e Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal dentro do prazo de validade específico;

– Certidão de Antecedentes Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (www.consultas.tjpa.jus.br) dentro do prazo de validade específico;

– Documentação de comprovação profissional – cópia da carteira de Trabalho com a devida identificação e registros e/ou Certidão de Tempo de Serviço ou Declaração que especifique o tempo de efetivo exercício, digo, dia, mês e ano;

– Declaração de Vínculos com a Administração Pública, conforme a Constituição Federal (Art. 37 e Lei nº5.810/24.01.1994 – RJU/PA, Art. 162 e 163);

– Curriculum Vitae com a foto do candidato, contendo no máximo 2 (duas) páginas. Curriculum Vitae de caráter obrigatório, que será utilizado na terceira fase – entrevista, caso o candidato seja classificado.

Após preenchimento dos dados, o envio da documentação e a confirmação da inscrição, o sistema emitirá um número que comprova a inscrição e a pontuação obtida pelo candidato de acordo com os critérios de avaliação.

Na segunda fase, serão analisadas as documentações comprobatórias dos candidatos que obtiverem, no mínimo, nota 5,0 (cinco) para os cargos de nível superior; nota 9,5 (nove e meio) para os cargos de nível técnico; nota 9,5 (nove e meio) para os cargos de nível médio e nota 18 (dezoito) para os cargos de nível fundamental, observado, ainda o limite máximo de 03 (três) vezes o número de vagas ofertadas para cada função.

Na entrevista, serão convocados somente classificados na etapa anterior, para cada função, pela ordem decrescente da pontuação obtida na Análise Documental e Curricular, limitada a convocação ao quantitativo de 03 (três) vezes o número de vagas ofertadas para cada função, respeitando o critério de desempate.

Será eliminado nesta fase o candidato que obtiver a nota inferior a 5,0 (cinco) pontos, para as funções de todos os níveis de escolaridade.

A pontuação final do candidato será composta pela somatória das notas obtidas na análise documental/curricular e na entrevista.

