PSS da Sespa: último dia de inscrição e salário de até R$ 2.053,54

As inscrições para o PSS da Sespa encerram nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025. Confira os cargos e como se inscrever para as 75 vagas disponíveis.

Em um contexto em que a saúde pública demanda reforço constante em seus quadros técnicos e assistenciais, especialmente para atender a população de forma eficiente e descentralizada, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS), visando a contratação temporária de profissionais de nível superior e técnico, com atuação em diferentes unidades do sistema estadual de saúde.

Os aprovados irão atuar no Nível Central da Sespa, no 1º Centro Regional de Saúde (CRS), na Usina da Paz (em Belém), no Laboratório Central (LACEN) e no Serviço de Verificação do Óbito (SVO).

O vencimento base varia de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo ainda ser acrescido de outras vantagens legais, conforme o cargo e a jornada de trabalho estabelecida. As oportunidades estão distribuídas entre 10 cargos, com um total de 75 vagas disponíveis.

A seleção é regulamentada pela Lei Complementar nº 07/1991, que trata da contratação temporária no serviço público estadual, com o objetivo de atender a demandas emergenciais da saúde.

Confira os cargos disponíveis:

Contador

Economista

Enfermeiro

Engenheiro Clínico

Farmacêutico Bioquímico

Médico

Odontólogo

Psicólogo

Técnico em Higiene Dental

Técnico de Enfermagem

Resumo do Processo Seletivo

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa)

Seleção: 42º Processo Seletivo Simplificado (PSS)

Vagas: 75

Cargos: **10 (nível superior e técnico)

Remuneração: R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54 + vantagens

Inscrição: Somente online

Prazo final: Hoje (19/08/2025), até 23h59

Site: SIPROS

Último dia de inscrição

Os candidatos interessados devem ficar atentos: as inscrições encerram nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 23h59, e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

