‘Pssica’: Série intensa gravada em Belém estreia na Netflix dia 20 de agosto e traz drama sobre tráfico humano e violência na Amazônia; veja trailer

Foto: Reprodução | A região Norte será destaque na Netflix com a estreia da minissérie Pssica, que chega à plataforma no dia 20 de agosto. A produção, gravada em Belém, no Pará, tem direção de Quico Meirelles e conta com um episódio dirigido por Fernando Meirelles, indicado ao Oscar por Cidade de Deus.

Baseada no livro do escritor paraense Edyr Augusto, a trama de quatro episódios apresenta uma narrativa intensa e cheia de ação, ambientada nos rios da Amazônia atlântica. A história acompanha três personagens marcados pela violência e pelas escolhas do destino: Janalice (Domithila Cattete), vítima do tráfico humano; Preá (Lucas Galvino), chefe de uma gangue de “ratos d’água”; e Mariangel (Marleyda Soto), em busca de vingança pela morte da família.

Com roteiro de Bráulio Mantovani (Cidade de Deus), Fernando Garrido e Stephanie Degreas, Pssica é uma obra que propõe reflexões sobre temas urgentes como violência, abandono social, crime e justiça. A produção é assinada pela O2 Filmes.

“Conheci o livro há alguns anos e percebi que a leitura me apresentou temas urgentes e uma realidade que precisa ser discutida. Estou realizada ao saber que agora vamos lançar essa minissérie para que mais pessoas conheçam essas histórias”, destacou Andrea Barata Ribeiro, produtora da série.

O elenco também conta com nomes como Ademara, Ana Luiza Rios, Bruno Goya, Claudio Jaborandy, Gabriel Knoxx, Welket Bungué, entre outros.

