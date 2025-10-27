PT lota Câmara de Marabá e confirma Dirceu Ten Caten como favorito para vice de Hana Ghassan em 2026

Foto Reprodução| PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) — Com a Câmara Municipal de Marabá lotada e reunindo diversas lideranças da região do Carajás, o Partido dos Trabalhadores (PT) avança nas discussões para definir o nome do deputado estadual Dirceu Ten Caten como representante da sigla na chapa majoritária das eleições de 2026.

O cenário mais provável, segundo integrantes do partido, é que Dirceu componha a chapa como candidato a vice-governador, ao lado de Hana Ghassan, apontada como o nome de consenso para a sucessão do governador Helder Barbalho (MDB) no comando do Estado do Pará.

A decisão final será tomada no próximo dia 6 de dezembro (06/12), durante um grande encontro estadual do PT em Belém, onde o diretório estadual se reunirá para votar as propostas. O encontro também deve definir o caminho da sigla em relação à pretensão do ex-senador Paulo Rocha, que busca retornar ao cenário político como candidato ao Senado Federal.

Dirigentes e militantes petistas demonstraram otimismo com o atual momento político, destacando que o presidente Lula (PT) tem apresentado crescimento nas pesquisas e lançado novos programas voltados às camadas mais vulneráveis da população.

O PT também reforça sua força no estado: a legenda conta atualmente com a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), dois deputados federais e um senador da República, o que reforça seu peso político para as próximas eleições.

Fonte: Portal Debate Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/13:34:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...