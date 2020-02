Publicação: 024/2019 – ALDAIR OLIVEIRA DOS REIS 70736796207

Publicado dia 18 de Fevereiro de 2020 as 11:59:00 – por Jornal Folha do Progresso – Fone para contato: (93) 98117-7649 (Tim) WhatsApp: (93) 98404-6835 (Claro) – Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

ALDAIR OLIVEIRA DOS REIS 70736796207 , inscrito no CNPJ 24.858.369/0001-06, localizado na Av. Cristalina, 690, bairro Jardim América, Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA/NP a Licença de Operação – LO, sob o Processo nº 223/2020, no dia 10/01/2020, para atividade de oficina mecânica de motos.

