Publicação: 045/2017 – G.L. DISTRIBUIDORA EIRELI

G.L. EMPREENDIMENTOS EIRELI, portadora do CNPJ n° 18.966.822.0001.97, com sede na Rua Pinheiros, bairro Setor Industrial II, em Novo Progresso-Pará, torna público que solicitou da SEMMA de Novo Progresso/Pará, através do processo nº 314/2017, LIO (Licença de Instalação e Operação) para a atividade de extração de areia em recursos Hídricos.

You May Also Like