Publicação Nº 007/2024 – SUZANO S.A- FAZENDA NATAL

SUZANO S.A, CNPJ: 16.404.287/0336-73, arrendatária da FAZENDA NATAL localizada no município de Bom Jesus do Tocantins, no Estado do Pará, torna público que recebeu da SEMMA Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade de Bom Jesus do Tocantins, LAR N° 055/2023 para a atividade de reflorestamento.

