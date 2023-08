Publicação Nº 0104/2023 – PFV Agronegócios Ltda

Sumula de requerimento de licenciamento ambiental rural A empresa PFV Agronegócios Ltda , vem através deste tornar publico que requer Licenciamento Ambiental Rural, junto a SEMAT Altamira, , para atividade de cultivo de soja, milho e outros cereais, assim como a atividade de pecuária de corte junto a Fazendas 3 Nascentes, localizada nas coordenadas contidas no processo junto a este órgão, na localidade de Cachoeira da Serra, do município de Altamira, estado do Pará.

