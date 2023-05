Publicação Nº 0124/2023- Ofício Circular 006/2023- COOPERTRANS

O senhor Pedro Antonio Rodrigues de Mello Junior, Presidente da COOPERATRANS COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA – COOPERTRANS, inscrita sob o nº de CNPJ: 27.339.736/0001–45 no uso de suas atribuições e competências legais e estatutárias, convoca a todos os seus cooperados a comparecerem à sede da COOPERTRNAS, localizada na Av. Ametista S/N, Lote 10, Quadra 16, Moraes Almeida, Itaituba–PA, no período de 15 (quinze) a constar da data desta convocação, para atualização cadastral e regularização de pendencias financeiras em aberto dos cooperados. Convocação é necessária para a conformidade dos processos internos e cumprimento do estatuto. Caso constar o não comparecimento dos cooperados, junto a cooperativa, será realizado o bloqueio ou a inativação.

