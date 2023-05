Publicação Nº 0125/2023- ADRIANE BRAGA MARTINS DE LIMA – ME – (CONVENIÊNCIA E ESPETARIA ALABAMA)

ADRIANE BRAGA MARTINS DE LIMA- ME – (CONVENIÊNCIA E ESPETARIA ALABAMA), inscrito com o CNPJ: 49.315.514/0001 – 25, localizada na Rua: Barão do rio Branco,, S/N Bairro: Jardim Planalto, Novo Progresso – PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA-NP a (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO – L.A.S), nº 013/2023 , através do processo nº 083/2023, com a validade até 15/05/2025 para a sua atividade, Restaurante e Similares – Bar sem entretenimento.

