Publicação Nº 0150/2023 – Leia Pereira da Silva

Publicado dia 16 de junho de 2023, as 15:00:52 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: -93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com /ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Leia Pereira da Silva , CPF: 690.401.411-34, proprietária do imóvel rural denominado de Estância Brabo, localizada na Rodovia BR 163, KM 1065, ME, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Cultura de Ciclo Curto com número 010/2023.

You May Also Like